Milano: investite nei campi, uomo alla guida del mezzo agricolo non si è accorto (Di domenica 4 luglio 2021) Milano, 4 lug. (Adnkronos) – L’uomo alla guida del mezzo agricolo che potrebbe aver investito venerdì mattina le due donne marocchine trovate ieri sera senza vita dai carabinieri in un campo di mais ha detto agli inquirenti di non essersi accorto di nulla. Sono i primi dettagli che emergono dalle indagini che sta conducendo la Procura di Lodi, che avrebbe individuato l’azienda agricola proprietaria del mezzo ‘spargi-pesticidi’ e chi lo guidava quando il campo è stato è trattato venerdì. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021), 4 lug. (Adnkronos) – L’delche potrebbe aver investito venerdì mattina le due donne marocchine trovate ieri sera senza vita dai carabinieri in un campo di mais ha detto agli inquirenti di non essersidi nulla. Sono i primi dettagli che emergono dalle indagini che sta conducendo la Procura di Lodi, che avrebbe individuato l’azienda agricola proprietaria del‘spargi-pesticidi’ e chi lova quando il campo è stato è trattato venerdì. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

repubblica : ?? San Donato Milanese, morte le due giovani scomparse. Una delle donne aveva lanciato l'allarme: 'Siamo state inves… - Corriere : Due donne scomparse nel nulla L’ultima telefonata: «Ci hanno investite, la mia amica è morta» - SkyTG24 : Milano, due donne investite da una mietitrebbia: identificato l'autista del mezzo agricolo - Polisemooo : RT @fratotolo2: “Le amiche marocchine non vivevano in abitazione, per scelte o per ragioni ancora ignote, ma giravano per i campi, munite d… - giancarlodeoda1 : RT @Corriere: San Giuliano, il mistero delle due amiche trovate morte nel campo di mais tra birre e ... -