Milano | elezioni Nuovo candidato sindaco per il centrodestra Salvini | ' Tra i tanti | ha dato la disponibilità anche un primario'

Advertising

gilardisil : @rob_milano @Capezzone Vincano le elezioni e ripresentino questa legge che di 7 articoli bisognerebbe cambiarne 6 - TedonePap : RT @potere_alpopolo: Forza Bianca @TedonePap! ?? - TedonePap : ? MILANO CITTÀ PUBBLICA ? #poterealpopolo #milanocittapubblica Potere al Popolo Milano ha deciso che la nostra orga… - ADM_assdemxmi : Elezioni: 'Tocca a noi, tutti insieme': il documento dei cattolici - - RafTris : RT @potere_alpopolo: Forza Bianca @TedonePap! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milano elezioni

IL GIORNO

'A, - ha dichiarato Salvini - tra i tanti, ha dato la sua disponibilità anche il primario di pediatria di uno storico ospedale, insieme ad altri, uomini di cultura, delle imprese e delle ...Spread the love Dopo la denuncia del Riformista Carlo Romano ? 4 Luglio 2021 Dopo l'anticipazione data ieri da Riformista sul caos autisti Atac il candidato sindaco per il centrodestra, Enrico ...“A Milano, tra i tanti, ha dato la sua disponibilità anche questo primario di pediatria di uno degli ospedali più storici e più importanti di Milano come il Fatebebefratelli, insieme ad altri, uomini ...Milano, Luca Bernardo, sembra ormai essere lui il candidato sindaco del Centrodestra per le Elezioni Amministative: ok Lega, manca solo l'ufficialità ...