Milan | Giroud è il primo nome per l’attacco | le ultime sulla trattativa

(Di domenica 4 luglio 2021) Olivierè ilperdel: il centravanti francese ha già detto sì al trasferimento in rossonero Come riportato da Tuttosport, ilcontinua a lavorare per rinforzare il reparto avanzato dove ilresta sempre quello di Olivier. I rossoneri hanno già raggiunto l’accordo con il centravanti francesebase di un biennale da 4 milioni di euro a stagione. A ritardare la conclusione dellaè lo scoglio rappresentato dal Chelsea che ancora non ...

Advertising

DiMarzio : Da #BrahimDiaz a #Kessie e #Giroud: il punto sul mercato del #Milan - lellacmilan : RT @Drezzimovic: Alte probabilità che Tadic tra pochi giorni si unisca a Bakayoko, Giroud e James Rodriguez nel pellegrinaggio verso Casa M… - pasto_388 : RT @Drezzimovic: Alte probabilità che Tadic tra pochi giorni si unisca a Bakayoko, Giroud e James Rodriguez nel pellegrinaggio verso Casa M… - levii________ : RT @Drezzimovic: Alte probabilità che Tadic tra pochi giorni si unisca a Bakayoko, Giroud e James Rodriguez nel pellegrinaggio verso Casa M… - enricoI00 : RT @Drezzimovic: Alte probabilità che Tadic tra pochi giorni si unisca a Bakayoko, Giroud e James Rodriguez nel pellegrinaggio verso Casa M… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Giroud

Olivierè il primo nome per l'attacco del: il centravanti francese ha già detto sì al trasferimento in rossonero Come riportato da Tuttosport, ilcontinua a lavorare per rinforzare il ...Potrebbe essere questo lo slogan ideale per la campagna acquisti estiva delin vista della ... che dovrebbe essere Olivier, anche alla voce trequartista il tecnico emiliano dovrebbe poter ...In attesa di chiudere per il ritorno a titolo definitivo di Sandro Tonali, il Milan sta esaminando altre ipotesi per il centrocampo. Stefano Pioli ...L’asse Milano-Madrid è caldissimo, ma anche quello con Londra non scherza. Sono tre i discorsi in ballo con il Chelsea: uno è apertissimo, gli altri due un po’ meno, ...