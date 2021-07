Migranti, scoperto campo illegale in Serbia: arrestati presunti passeur (Di domenica 4 luglio 2021) La polizia serba ha scoperto un accampamento non autorizzato di Migranti vicino al confine con Ungheria e Romania e arrestato sospetti trafficanti di persone. Il campo era nel villaggio di Srpski ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 luglio 2021) La polizia serba haun accampamento non autorizzato divicino al confine con Ungheria e Romania e arrestato sospetti trafficanti di persone. Ilera nel villaggio di Srpski ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti scoperto Migranti, scoperto campo illegale in Serbia: arrestati presunti passeur La polizia serba ha scoperto un accampamento non autorizzato di migranti vicino al confine con Ungheria e Romania e arrestato sospetti trafficanti di persone. Il campo era nel villaggio di Srpski Krstur. Un video della ...

Migranti, scoperto campo illegale in Serbia: arrestati presunti passeur TGCOM Migranti, scoperto campo illegale in Serbia: arrestati presunti passeur La polizia serba ha scoperto un accampamento non autorizzato di migranti vicino al confine con Ungheria e Romania e arrestato sospetti trafficanti di persone. Il campo era nel villaggio di Srpski Krst ...

