Micro e piccole imprese, bando da 104mila euro a fondo perduto (Di domenica 4 luglio 2021) Si avvia quindi un’ulteriore iniziativa per sostenere le piccole e piccolissime imprese della città, aiutate nell’ultimo anno dal primo bando di Regione Lombardia (con una cifra di quasi 70mila euro), ma soprattutto – e in misura molto più ampia – attraverso il Programma Rinascimento, realizzato dal Comune di Bergamo insieme a Intesa Sanpaolo e Cesvi e che vede ancora aperti due bandi per prestiti d’impatto per complessivi 8 milioni di euro. Proprio grazie al Programma, i commercianti e le piccole imprese di Bergamo hanno, infatti, potuto accedere a finanziamenti a ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 luglio 2021) Si avvia quindi un’ulteriore iniziativa per sostenere lee piccolissimedella città, aiutate nell’ultimo anno dal primodi Regione Lombardia (con una cifra di quasi 70mila), ma soprattutto – e in misura molto più ampia – attraverso il Programma Rinascimento, realizzato dal Comune di Bergamo insieme a Intesa Sanpaolo e Cesvi e che vede ancora aperti due bandi per prestiti d’impatto per complessivi 8 milioni di. Proprio grazie al Programma, i commercianti e ledi Bergamo hanno, infatti, potuto accedere a finanziamenti a ...

