Michelle Hunziker piange la morte della cagnolina Lilly: “Ho il cuore spezzato” (Di domenica 4 luglio 2021) È morta Lilly, il barboncino di Michelle Hunkizer che era al suo fianco da quasi dieci anni. Per la conduttrice e Tomaso Trussardi Lilly era parte della famiglia e viveva insieme loro nella casa di Bergamo. Di recente oltre a Lilly e a Leone, altro cucciolo a quattro zampe, si era unito anche Odino, un piccolo levriero che la famiglia Trussardi aveva deciso di accogliere e di chiamare così “perché era l’unico della cucciolata con un codino storto”. Il dolore di Michelle si unisce a quello della figlia Aurora Ramazzotti che su Instagram ha pubblicato uno ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) È morta, il barboncino diHunkizer che era al suo fianco da quasi dieci anni. Per la conduttrice e Tomaso Trussardiera partefamiglia e viveva insieme loro nella casa di Bergamo. Di recente oltre ae a Leone, altro cucciolo a quattro zampe, si era unito anche Odino, un piccolo levriero che la famiglia Trussardi aveva deciso di accogliere e di chiamare così “perché era l’unicocucciolata con un codino storto”. Il dolore disi unisce a quellofiglia Aurora Ramazzotti che su Instagram ha pubblicato uno ...

