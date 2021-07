Michelle Hunziker distrutta, è morta Lilly: “Ho il cuore spezzato, c’è il vuoto” (Di domenica 4 luglio 2021) News La conduttrice piange la scomparsa dell’amata Lilli: “Ora c’è un vuoto incommensurabile e tanto dolore” Pubblicato su 4 Luglio 2021 Michelle Hunziker è a pezzi, con il “cuore spezzato”. Nelle scorse ore ha dovuto dire addio alla sua cagnolina Lilly, spesso protagonista delle sue Stories Instagram. Ma soprattutto protagonista, negli ultimi undici anni, della sua vita quotidiana. La conduttrice di origine elvetica ha raccontato tutto il dolore e lo sconforto provato tramite un lungo post su Instagram, in cui ha dato un affresco di che cosa significava per lei ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) News La conduttrice piange la scomparsa dell’amata Lilli: “Ora c’è unincommensurabile e tanto dolore” Pubblicato su 4 Luglio 2021è a pezzi, con il “”. Nelle scorse ore ha dovuto dire addio alla sua cagnolina, spesso protagonista delle sue Stories Instagram. Ma soprattutto protagonista, negli ultimi undici anni, della sua vita quotidiana. La conduttrice di origine elvetica ha raccontato tutto il dolore e lo sconforto provato tramite un lungo post su Instagram, in cui ha dato un affresco di che cosa significava per lei ...

