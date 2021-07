Michelle Hunziker, addio al suo cane Lilly: le parole della conduttrice (Di domenica 4 luglio 2021) Sono giorni difficili e dolorosi per Michelle Hunziker e la sua famiglia. È infatti venuta a mancare la loro cagnolina Lily, che da anni accompagnava la conduttrice e le donava grande affetto. Ad annunciarlo proprio lei, che su Instagram si è lasciata andare ad un post dolcissimo e commovente per ricordare la sua compagna di viaggio. Non nasconde la tristezza Michelle, che ha sempre mostrato i suoi animali domestici ai suoi ammiratori. Un amore incondizionato quello che la lega ai suoi cani e che, soprattutto provava per la piccola Lilly. Con lei, infatti, la Hunziker ha vissuto in ... Leggi su dilei (Di domenica 4 luglio 2021) Sono giorni difficili e dolorosi pere la sua famiglia. È infatti venuta a mancare la loro cagnolina Lily, che da anni accompagnava lae le donava grande affetto. Ad annunciarlo proprio lei, che su Instagram si è lasciata andare ad un post dolcissimo e commovente per ricordare la sua compagna di viaggio. Non nasconde la tristezza, che ha sempre mostrato i suoi animali domestici ai suoi ammiratori. Un amore incondizionato quello che la lega ai suoi cani e che, soprattutto provava per la piccola. Con lei, infatti, laha vissuto in ...

