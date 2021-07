Miami | sospese ricerche | verrà demolito il resto del palazzo

(Di domenica 4 luglio 2021) Ledei 121 dispersi causati del crollo di un'ala del condominio di Surfside, in Florida, sono stateper permettere la demolizione deldell'edificio con un'esplosione controllata.

Il resto del condominiop verrà demolito. Il governatore della Florida Ron De Santis, per l'avvicinarsi della tempesta tropicale, ha dichiarato lo stato di emergenza in 15 . - - >...stateper permettere la demolizione del resto dell'edificio con un'esplosione controllata. Lo riporta la Bbc. La demolizione di ciò che resta delle Champlain Towers South, a nord di, è ...L’edificio sarà demolito con un’esplosione controllata prima che sulla Florida si abbatta la tempesta tropicale Elsa ...Le operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie del condominio crollato di Surfside, in Florida, sono state ufficialmente sospese e la città di ...