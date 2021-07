Mercato Juventus, una big italiana chiama Bernardeschi: i dettagli (Di domenica 4 luglio 2021) Mercato Juventus – Giusto due stagioni fa Sarri era a guida della squadra bianconera, un’annata conclusasi con la vittoria dello scudetto e il conseguente esonero. Passata una stagione di fermo, Maurizio Sarri, ora, è pronto a ripartire dalla squadra romana e vorrebbe farlo in grande con un Mercato selezionato. Fra i tanti desideri del neo allenatore della Lazio ci sono, anche, alcuni vecchi obiettivi. Fra questi spunta l’esterno bianconero Federico Bernardeschi che potrebbe quindi reputarsi fondamentale per il proseguo del campionato. Mercato Juventus, Sarri chiama ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 4 luglio 2021)– Giusto due stagioni fa Sarri era a guida della squadra bianconera, un’annata conclusasi con la vittoria dello scudetto e il conseguente esonero. Passata una stagione di fermo, Maurizio Sarri, ora, è pronto a ripartire dalla squadra romana e vorrebbe farlo in grande con unselezionato. Fra i tanti desideri del neo allenatore della Lazio ci sono, anche, alcuni vecchi obiettivi. Fra questi spunta l’esterno bianconero Federicoche potrebbe quindi reputarsi fondamentale per il proseguo del campionato., Sarri...

