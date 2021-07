Meloni: governo “ipocrita” sulla lotta all’omofobia (Di domenica 4 luglio 2021) Giorgia Meloni ha accusato il governo guidato da Mario Draghi di “ipocrisia” sul tema della lotta alle discriminazioni. La leader di Fratelli d’Italia, contraria al disegno di legge Zan contro l’omotransfobia attualmente al vaglio della Commissione giustizia del Senato, accusa l’esecutivo di aver contestato insieme ad altri paesi europei la legge ungherese che vieta la “promozione dell’omosessualità”, ma non quelle di altri paesi in cui l’omosessualità è perseguita. “Nel governo Draghi c’è ipocrisia e contraddizione sul tema della lotta alle discriminazioni”, ha detto Meloni alla ... Leggi su tpi (Di domenica 4 luglio 2021) Giorgiaha accusato ilguidato da Mario Draghi di “ipocrisia” sul tema dellaalle discriminazioni. La leader di Fratelli d’Italia, contraria al disegno di legge Zan contro l’omotransfobia attualmente al vaglio della Commissione giustizia del Senato, accusa l’esecutivo di aver contestato insieme ad altri paesi europei la legge ungherese che vieta la “promozione dell’omosessualità”, ma non quelle di altri paesi in cui l’omosessualità è perseguita. “NelDraghi c’è ipocrisia e contraddizione sul tema dellaalle discriminazioni”, ha dettoalla ...

