Meduza | ennesimo sold out negli Usa e date tour europeo

(Di domenica 4 luglio 2021) Il trio di producer italiani registra l’outStates. In arrivo anche ile la collaborazione con Pro Dj Academy Non accennano a rallentare i, il trio italiano di musica house di maggior successo al mondo. Dopo la grande crescita – in termini di ascolti – di questi ultimi anni, Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio sono stati protagonisti di un dj set interamente dedicato alla migliore house music underground. L’evento si è svolto al Brooklyn Mirage di New York, in una data che ha registrato l’tutto esaurito, per un ...

... in una data che ha già registrato il tutto esaurito: l'record di un tour americano che ... Ma non è un'estate solo a stelle e strisce quella dei: vengono svelate oggi infatti le prime ..., gruppo italiano di musica house composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, ... registra il sold out per il dj - set in programma al Brooklyn Mirage di New York: è l'...I Meduza, gruppo italiano di musica house composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, continua a mettere a segno un successo dopo l'altro a l ...È una corsa a cento chilometri all’ora che non accenna ad arrestarsi quella dei Meduza, il gruppo italiano di musica house di maggior successo al mondo, composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca ...