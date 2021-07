Medjugorje | messaggio per oggi | “Desidero che tutti sentiate la gioia”

(Di domenica 4 luglio 2021) La Madonna nel suodel 25 settembre 1989 ci suggerisce la modalità per assaporare la vita eterna già adesso. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, adidel 25 settembre 1989 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

...39) per l'occasione Papa Francesco il 2 agosto del 2020 ha inviato unspeciale . I ...è ormai un santuario mariano "ufficiale", tanto che entra nella maratona di preghiera del mese ...MADONNA25 GIUGNO/ "Pregate per la pace e la libertà perché..." Ma nell'universo della Chiesa, e più in generale nella dimensione di tenace spiritualità che la attraversa, una ...La Madonna nel suo messaggio del 25 settembre 1989 ci suggerisce la modalità per assaporare la vita eterna già adesso.La Regina della Pace a Medjugorje ci invita sempre: "Convertitevi, credete in Dio fermamente, pregate col cuore e digiunate...".