MEDICI E INFERMIERI LOMBARDI CONTRO L'OBBLIGO AI VACCINI COVID. In 300 fanno Ricorso al TAR (Di domenica 4 luglio 2021) Se i VACCINI antiCOVID sono sicuri ed efficaci, come continua a ribadire il Ministro della Salute Roberto Speranza forte della sua laurea in Scienze Politiche nonostante una marea di reazioni avverse anche gravi e letali, perché centinaia e centinaia di MEDICI ed INFERMIERI professionali sarebbero disposti a rischiare di perdere la possibilità di lavorare e persino lo stipendio pur di evitare la somministrazione di uno dei 4 sieri ancora sperimentali? Sono circa trecento gli operatori sanitari di Cremona, Brescia, Bergamo e Mantova, che hanno fatto Ricorso al Tar di Brescia per chiedere ...

