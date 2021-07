Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d’Austria

Advertising

SkySportF1 : ?? DOMINIO DI VERSTAPPEN AL RED BULL RING ? ?? Max allunga, sconfitte le Mercedes in Austria Risultati ?… - _ogush : Max Verstappen é o monstro do ano - darioderrico : RT @Eurosport_IT: Sainz rimonta nel finale, passo falso di Hamilton ???? #F1 | #AustriaGP | #Verstappen - GianluVaiPiano : Questo è l'anno di Max Verstappen - iker_almodovar : RT @F1Daviderusso: #AustrianGP ???? #F1 - Max Verstappen, è fuga ?? - Lando Norris più forte di una direzione gara pietosa - Hamilton dovrà… -

Ultime Notizie dalla rete : Max Verstappen

vince il Gp di Austria davanti a Bottas e Norris. Quarto Hamilton. Sainz per sette decimi si prende la quinta posizione ai danni di Perez. Proprio nel finale brutto incidente tra ...16.35 Formula 1:trionfa in Austria(Red Bull) domina il Gp di Austria e rafforza così il primato nel Mondiale. Alle sue spalle la Mercedes di Bottas,con la Red Bull di Norris che va a completare il podio. Solo quarto l'...Verstappen vince in Austria davanti a Bottas e Norris. Solo quarto Hamilton, con problemi al fondo. Sainz beffa Perez per la quinta posizione.Max Verstappen è diventato inarrestabile! L’olandese della Red Bull vince ancora, così come accaduto la settimana scorsa, sul circuito di Spielberg. Il leader della classifica piloti va così in fuga g ...