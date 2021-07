Mauro Corona e le foto dell’incontro con Bianca Berlinguer: cosa accadrà l’anno prossimo (Di domenica 4 luglio 2021) Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano e vale anche per Mauro Corona e Bianca Berlinguer a quanto pare: prossimo ricongiungimento in vista su ‘CartaBianca’? Attenzione però al terzo incomodo Paolo Del Debbio che sembra molto geloso. Al cuor non si comanda…o sì? L’aveva definita ‘gallina’, però subito dopo erano arrivate le scuse e l’ammissione di colpa: “Mi sono accorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato, cafone e rozzo… Chiedo scusa alle persone che hanno sentito e soprattutto a Bianca Berlinguer non perché ho ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 4 luglio 2021) Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano e vale anche pera quanto pare:ricongiungimento in vista su ‘Carta’? Attenzione però al terzo incomodo Paolo Del Debbio che sembra molto geloso. Al cuor non si comanda…o sì? L’aveva definita ‘gallina’, però subito dopo erano arrivate le scuse e l’ammissione di colpa: “Mi sono accorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato, cafone e rozzo… Chiedo scusa alle persone che hanno sentito e soprattutto anon perché ho ...

