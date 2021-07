Maurizio Costanzo non si fa problemi e | senza mezzi termini su Silvia Toffanin anche di domenica | dice | “Onestamente io penso che …

Leggi su cityroma

(Di domenica 4 luglio 2021) In questi ultimi giorni si è fatto un gran parlare di quello che sarà il palinsesto autunnale delle reti Mediaset e, se ci sono personaggi, come Barbara D’Urso che sono stati fortemente ridimensionati, c’èchi alzerà l’asticella e sarà in video più del solito come, la compagna di Piersilvio Berlusconi da cui ha avuto due figli edelle new entry come Anna Tatangelo che condurrà il programma, già andato in onda anni fa e presentato da Davide Mengacci, “Scene da un matrimonio”. Poi c’èchi si è autoescluso come Alessia Marcuzzi dando il suo addio alle reti ...