Mattarella 'Per il Papa affettuoso pensiero da tutti gli italiani' (Di domenica 4 luglio 2021) ROMA - "Santità, atterrato a Parigi per la Visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli. L'affettuoso pensiero degli ... Leggi su gazzettadiparma (Di domenica 4 luglio 2021) ROMA - "Santità, atterrato a Parigi per la Visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli. L'degli ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Parigi - Orly per la Visita di Stato in #Francia ???? - Agenzia_Ansa : 'La forza del partenariato tra Washington e Roma è più importante che mai', cosi il presidente della Repubblica, Se… - Agenzia_Ansa : Messaggio di Mattarella al Papa ricoverato al Gemelli per un intervento programmato al colon: 'Un affettuoso pensi… - cremonesiaurora : RT @cremonesiaurora: Se vi va spargete la voce e fate firmare. Meritano giustizia. Hanno perso la vita ingiustamente, aggiungiamoci l’omiss… - alessandromeuc4 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Parigi - Orly per la Visita di Stato in #Francia ???? -