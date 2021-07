Mattarella “Per il Papa affettuoso pensiero da tutti gli italiani” (Di domenica 4 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Santità, atterrato a Parigi per la Visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli. L’affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra Santità, unitamente ai più cordiali auguri di buona convalescenza e ancor migliore e pronta guarigione”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento programmato al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Santità, atterrato a Parigi per la Visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli. L’degli, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra Santità, unitamente ai più cordiali auguri di buona convalescenza e ancor migliore e pronta guarigione”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato aFrancesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento programmato al ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Parigi - Orly per la Visita di Stato in #Francia ???? - Agenzia_Ansa : Messaggio di Mattarella al Papa ricoverato al Gemelli per un intervento programmato al colon: 'Un affettuoso pensi… - repubblica : Mattarella da Macron a Parigi, per la definitiva riconciliazione tra Italia e Francia - DilectisG : RT @Agenzia_Ansa: Messaggio di Mattarella al Papa ricoverato al Gemelli per un intervento programmato al colon: 'Un affettuoso pensiero da… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: Messaggio di Mattarella al Papa ricoverato al Gemelli per un intervento programmato al colon: 'Un affettuoso pensiero da… -