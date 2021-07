Mattarella a Biden: "La perdurante vitalità dei legami Italia - Usa va sostenuta" (Di domenica 4 luglio 2021) "La ricorrenza dell'Independence Day mi offre la gradita opportunità di inviare a Lei, signor Presidente, e all'amico popolo americano le più cordiali felicitazioni della Repubblica Italiana, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 luglio 2021) "La ricorrenza dell'Independence Day mi offre la gradita opportunità di inviare a Lei, signor Presidente, e all'amico popolo americano le più cordiali felicitazioni della Repubblicana, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Italia-Usa, Mattarella a Biden: 'Oggi partenariato più importante che mai' #4luglio - Agenzia_Ansa : 'La forza del partenariato tra Washington e Roma è più importante che mai', cosi il presidente della Repubblica, Se… - marcoregni : RT @lucianoghelfi: #Mattarella a #Biden per l’#IndependenceDay Fra #Italia e #USA un rapporto eccezionale. In questo tempo di sfide globali… - FrancoScarsell2 : 'In tempo di sfide globali il partenariato tra Washington e Roma,è più importante che mai.Un’amicizia con radici an… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Mattarella a #Biden per l’#IndependenceDay Fra #Italia e #USA un rapporto eccezionale. In questo tempo di sfide globali… -