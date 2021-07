Matrimonio a prima vista Italia | la settima stagione da oggi su Discovery+ e c’è una novità!

Leggi su isaechia

(Di domenica 4 luglio 2021) Torna anche quest’anno, l’esperimento sociale prodotto da NonPanic Banijay per Discovery. Dopo il successo della sesta, laedizione del docu reality cult è disponibile dasulla piattaformaper abbonati. Il programma vede come protagonisti sei single, che decidono di pronunciare il fatidico sì “al buio”, ossia senza conoscerel’altro ma incontrandolo per lavolta sull’altare. Dopo le nozze le tre coppie avranno quattro ...