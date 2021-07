Mascherine e distanziamento alla ripresa dell’anno scolastico | il parere del Cts al ministero dell’Istruzione

(Di domenica 4 luglio 2021) A settembre, come previsto e già annunciato, si tornerà a scuola con la mascherina e rispettando il; e vista l’incertezza dello scenario epidemiologico, vanno individuate già adesso le misure di massima da applicare per gli istituti a seconda che si trovino in zona bianca, gi, arancione o rossa. È quanto ha risposto il Comitato tecnico scientifico ad una serie di quesiti posti dalper programmare l’inizio del prossimo anno. Le questioni relativescuola, secondo quanto si apprende, sono state affrontare nella riunione del 25 ...

ROMA - A settembre si tornerà a scuola con la mascherina e rispettando il; e vista l'incertezza dello scenario epidemiologico, vanno individuate già adesso le misure di massima da applicare per gli istituti a seconda che si trovino in zona bianca, gialla, ...Non mancano le incognite: dai vaccini alin classe passando per leda tenere nei momenti di aggregazione e ai trasporti pubblici. L'intenzione della Regione è di spostare l'...A settembre si tornerà a scuola con la mascherina e rispettando il distanziamento. E vista l'incertezza dello scenario epidemiologico, vanno individuate già adesso le misure di massima da applicare pe ...Covid. Scuola: Cts, a settembre mascherine e distanziamento 'Non plausibile green pass, non c'è obbligo vaccinazione' ROMA, 04 LUG - A settembre si tornerà a scuola con la mascherina e rispettan ...