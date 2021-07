Masantonio - Sezione scomparsi, la seconda puntata stasera su Canale 5: cosa raccontano le anticipazioni (Di domenica 4 luglio 2021) Masantonio - Sezione scomparsi, la fiction con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con la seconda puntata: ecco le anticipazioni. Masantonio - Sezione scomparsi, dopo il buon esordio della scorsa settimana, torna stasera su Canale 5 alle 21:30. La fiction di genere poliziesco con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi ha cambiato eccezionalmente giorno di programmazione (che cade solitamente il venerdì) per evitare lo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 luglio 2021), la fiction con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, tornasu5 alle 21:30 con la: ecco le, dopo il buon esordio della scorsa settimana, tornasu5 alle 21:30. La fiction di genere poliziesco con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi ha cambiato eccezionalmente giorno di programmazione (che cade solitamente il venerdì) per evitare lo ...

Advertising

infoitcultura : Masantonio – Sezione scomparsi, ecco cosa succede nella seconda puntata - fictionmediaset : RT @MediasetPlay: Masantonio - Sezione scomparsi ?? la trama del 4 luglio...vi aspettiamo stasera su #Canale5 e in streaming su Mediaset In… - Stasera_in_TV : CANALE 5: (21:22) Masantonio Sezione scomparsi - Stagione 1 Episodio 2 (SerieTV) #StaseraInTV 04/07/2021 #PrimaSerata #masantoniosezionescom - zazoomblog : In Masantonio Sezione Scomparsi il passato torna a galla come reagirà? Anticipazioni 4 e 9 luglio - #Masantonio… - Nicholas_Dls : Domenica 4 luglio, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con #Masantonio Sezione Scomparsi. Leggi l'ar… -