Mario Isola: il responsabile Pirelli difende la Ferrari (Di domenica 4 luglio 2021) Ieri 3 Luglio 2021 nelle prove libere del Gp Austria sono montate le polemiche perché Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno svolto le qualifiche al Red Bull Ring con la gomma media e non hanno mai utilizzato quella soft. Mario Isola responsabile della Pirelli invece ha difeso il team Ferrari spiegando che non c’era nulla di scorretto in questa decisione di svolgere le qualifiche con una sola mescola di gomme. Formula 1: Pirelli porta a Silverstone le gomme “prototipo” Ferrari: cosa è successo in qualifica? La Ferrari non ha deciso di passare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021) Ieri 3 Luglio 2021 nelle prove libere del Gp Austria sono montate le polemiche perché Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno svolto le qualifiche al Red Bull Ring con la gomma media e non hanno mai utilizzato quella soft.dellainvece ha difeso il teamspiegando che non c’era nulla di scorretto in questa decisione di svolgere le qualifiche con una sola mescola di gomme. Formula 1:porta a Silverstone le gomme “prototipo”: cosa è successo in qualifica? Lanon ha deciso di passare ...

Advertising

FaziEditore : «All’epoca ne parlai moltissime volte con Julio Cortázar e sua moglie, Aurora Bernárdez. Adoravano questo libro e n… - annaventuuu : Attenzione signore e signori, domani appuntamento con il Mario Isola.. oggetto di discussione beh le gomme???? Solo… - ChangulanGiuda : Mario Isola dice che è una merda, Seb dice che vanno bene. Ora se Seb ha ragione io due domande su Pirelli me le fa… - FormulaPassion : #F1 | Charles Leclerc e Carlos Sainz non hanno passato il taglio in Q2 nelle qualifiche del Red Bull Ring con la go… - dellorto_serena : RT @Sonialorenzini4: A Tommaso piace akash come gli piaceva Mario #isola #tzvip -