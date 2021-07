Marine Le Pen rieletta per la quarta volta presidente del Rassemblement National (Di domenica 4 luglio 2021) Unica candidata, Le Pen ha ottenuto il 98,35 per cento dei voti online e per posta, come si legge in un comunicato diffuso dal partito L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) Unica candidata, Le Pen ha ottenuto il 98,35 per cento dei voti online e per posta, come si legge in un comunicato diffuso dal partito L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

matteosalvinimi : Congratulazioni a Marine Le Pen per la rielezione a presidente del Rassemblement National! ???? @MLP_officiel - Agenzia_Ansa : Flop per Marine Le Pen ed Emmanuel Macron alle elezioni regionali francesi. Volano i Républicains e l'unione di gau… - repubblica : ?? Gli exit poll del voto regionale in Francia: l'estrema destra di Marine Le Pen sconfitta - GeorgSchwarzer : RT @matteosalvinimi: Congratulazioni a Marine Le Pen per la rielezione a presidente del Rassemblement National! ???? @MLP_officiel https://t.… - CMF_Contenet : RT @matteosalvinimi: Congratulazioni a Marine Le Pen per la rielezione a presidente del Rassemblement National! ???? @MLP_officiel https://t.… -