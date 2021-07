Marine Le Pen: "Non torneremo al Front National, serrare i ranghi per lo scontro finale" (Di domenica 4 luglio 2021) serrare i ranghi in vista dello scontro finale: le presidenziali del prossimo anno. Ma per vincere la guerra, la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, deve far dimenticare alle sue truppe la cocente sconfitta incassata la scorsa settimana all’ultima battaglia delle elezioni regionali e dipartimentali. Adesso l’importante è “convincere i francesi”, ha detto al leader dell’estrema destra nel discorso tenuto al termine del 17imo congresso del partito tenutosi a Perpignan, durante il quale è stata rieletta presidente per la quarta volta con il 98,35% dei voti. Una pura formalità, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 luglio 2021)in vista dello: le presidenziali del prossimo anno. Ma per vincere la guerra, la leader del RassemblementLe Pen, deve far dimenticare alle sue truppe la cocente sconfitta incassata la scorsa settimana all’ultima battaglia delle elezioni regionali e dipartimentali. Adesso l’importante è “convincere i francesi”, ha detto al leader dell’estrema destra nel discorso tenuto al termine del 17imo congresso del partito tenutosi a Perpignan, durante il quale è stata rieletta presidente per la quarta volta con il 98,35% dei voti. Una pura formalità, ...

