Maradona Jr è il nuovo allenatore del Napoli… United FOTO

"4 luglio 1984 Diego Armando Maradona arriva a Napoli. Il sogno diventa realtà… 4 luglio 2021 Diego Armando Maradona è l'allenatore del Napoli United. La storia continua…". E' l'annuncio via social di Maradona jr. che nella prossima stagione guiderà il Napoli United, squadra che milita in Eccellenza campana. Sarà il sostituto di Salvatore Fasano e l'avventura si preannuncia molto stimolante. Si tratta di un ritorno, il figlio di Diego Armando ha militato nel Napoli United come calciatore nella stagione 2017-2018 con la denominazione Afro-Napoli United.

