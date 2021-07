Mara Venier | chi è | età | carriera | moglie | figli | incidente

Leggi su puglia24news

(Di domenica 4 luglio 2021)è una sorta di “pilastro” della televisione italiana: da molti considerata la Signora della Domenica per la lunga ed apprezzata conduzione di format come Domenica In. Di recente è diventata anche la conduttrice del format Una Voce per Padre Pio., all’anagrafePovoleri, è nata il 20 ottobre 1950 a Venezia anche se con i genitori si trasferisce a Mestre quando è molto giovane. Resta incinte quando non è ancora maggiorenne dell’allora aspirante attore Francesco Ferraccini, con il quale si trasferisce a Roma dove riesce a debuttare come attrice nel 1973 in Diario di un italiano per ...