Mancini studia per Italia-Spagna: Di Lorenzo può cambiare ruolo (Di domenica 4 luglio 2021) L'infortunio occorso a Spinazzola costringe Mancini a mettersi ai ripari. Il terzino della Roma ha riportato la rottura del tendine d'Achille e salterà le ultime gare eventuali dell'Europeo. Per la partita con la Spagna, così, Mancini ha varie soluzioni al suo arsenale. La più logica porta il nome di Emerson Palmieri, terzino sinistro naturale e già impiegato contro il Galles. Secondo quanto scrive Tuttosport, però, un'altra idea è quella di dirottare Di Lorenzo a sinistra, con Toloi o Florenzi a destra. Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 luglio 2021) L'infortunio occorso a Spinazzola costringea mettersi ai ripari. Il terzino della Roma ha riportato la rottura del tendine d'Achille e salterà le ultime gare eventuali dell'Europeo. Per la partita con la, così,ha varie soluzioni al suo arsenale. La più logica porta il nome di Emerson Palmieri, terzino sinistro naturale e già impiegato contro il Galles. Secondo quanto scrive Tuttosport, però, un'altra idea è quella di dirottare Dia sinistra, con Toloi o Florenzi a destra.

