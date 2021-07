Mancini esalta vittoria Italbasket: “Grandissimo gioco, grandissima Italia” (Di domenica 4 luglio 2021) Arrivano i complimenti via social del CT azzurro, Roberto Mancini, alla Italbasket, che questa sera battendo i padroni di casa della Serbia per 102 a 95, si è qualificata ai giochi di Tokyo dopo un’assenza di ben 17 anni. L’ultima volta difatti è stata alle Olimpiadi di Atene nel 2004, valso l’argento per l’Italia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Mancini (@mrMancini10) Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Arrivano i complimenti via social del CT azzurro, Roberto, alla, che questa sera battendo i padroni di casa della Serbia per 102 a 95, si è qualificata ai giochi di Tokyo dopo un’assenza di ben 17 anni. L’ultima volta difatti è stata alle Olimpiadi di Atene nel 2004, valso l’argento per l’. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto(@mr10) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

