Mali: attacco contro militari, 4 soldati uccisi (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Una missione delle forze armate del Mali che si stava recando a Léré è stata attaccata questa mattina da un gruppo di terroristi che non sono stati ancora identificati. Il bilancio provvisorio, riferiscono le forze armate del Mali in un tweet, è di 4 soldati morti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Una missione delle forze armate delche si stava recando a Léré è stata attaccata questa mattina da un gruppo di terroristi che non sono stati ancora identificati. Il bilancio provvisorio, riferiscono le forze armate delin un tweet, è di 4morti.

