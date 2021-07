M5s contro Italia Viva | ' Gli emendamenti al ddl Zan fatti per affossare la legge'

(Di domenica 4 luglio 2021) Non bastava la destra xenofoba e omofoba in questo paese per fermare unache è diventata sacrosanta visti gli agguati compiuti ogni giorno verso la comunita Lgbt. Ddl Zan già picconato da Lega e ...

Ultime Notizie dalla rete : M5s contro

Con una nota i parlamentari delsi oppongono agli emendamenti renziani al ddl Zan, che vengono incontro alle contestazioni fatte ...cinquestelle rinsaldano dunque l'asse con il Pd sulla legge...Come MoVimento 5 Stelle non lo permetteremo, la leggel'omotransfobia non può più aspettare. Italia Viva dica se sta con la comunità Lgbti o se la sta usando per tornaconto politico. ad_dyn ...“Gli emendamenti presentati da Italia Viva al ddl Zan suonano come un tentativo di affossare la legge. Pensare infatti di eliminare i termini ‘orientamento sessuale’ e ...I parlamentari del MoVimento del gruppo Pari Opportunità: "Solo un bieco tentativo di fare sponda alla destra" ...