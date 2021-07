Lutto per Michelle Hunziker, morta la cagnolina Lilly: “Ho il cuore spezzato, era la mia amica” (Di domenica 4 luglio 2021) Michelle Hunziker condivide con i fan su Instagram la morte della sua fidata cagnolina Lilly, barboncina a cui la conduttrice era molto affezionata. Lilly ha fatto parte della famiglia per 11 anni, dopo essere stata adottata da lei e dalla figlia Aurora Ramazzotti, e Michelle Hunziker non nasconde il dispiacere per la sua scomparsa. In diverse interviste aveva raccontato quanto sia legata ai suoi cani e che con la barboncina si era instaurato un rapporto di simbiosi. Michelle Hunziker, l’addio alla cagnolina ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 4 luglio 2021)condivide con i fan su Instagram la morte della sua fidata, barboncina a cui la conduttrice era molto affezionata.ha fatto parte della famiglia per 11 anni, dopo essere stata adottata da lei e dalla figlia Aurora Ramazzotti, enon nasconde il dispiacere per la sua scomparsa. In diverse interviste aveva raccontato quanto sia legata ai suoi cani e che con la barboncina si era instaurato un rapporto di simbiosi., l’addio alla...

