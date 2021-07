Lutto per Michelle Hunziker: “Ho il cuore spezzato” (Di domenica 4 luglio 2021) Lutto per Michelle Hunziker che condivide il suo dolore sui social: “Ho il cuore spezzato. Ora c’è un vuoto incommensurabile e tanto dolore”. Michelle Hunziker piange la morte della sua piccola Lilly, la cagnolina con cui ha condiviso gli ultimi 11 anni della sua vita. Un dolore enorme per la showgirl svizzera che, sui social, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 4 luglio 2021)perche condivide il suo dolore sui social: “Ho il. Ora c’è un vuoto incommensurabile e tanto dolore”.piange la morte della sua piccola Lilly, la cagnolina con cui ha condiviso gli ultimi 11 anni della sua vita. Un dolore enorme per la showgirl svizzera che, sui social, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

blogtivvu : Lutto per Michelle Hunziker: dopo 11 anni è morta Lilly, la sua inseparabile barboncina - eravamoindiani : RT @PippiCalz: Marco Valdiserra, 61 anni, morto per #Amianto L'ultimo di una strage consumata nelle Officine Grandi Riparazioni di #Bologn… - infoitcultura : Lutto per Aurora Ramazzotti: “Mi manchi da morire” - infoitcultura : Michelle Hunziker, lutto per la conduttrice: “Ho il cuore spezzato” - infoitcultura : Lutto per Michelle Hunziker: «Ho il cuore spezzato perché ora non ci sei più. Ti amo» -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Doppio lutto per il dottor Silvio Borré: morti entrambi i genitori Doppio lutto per il dottor Silvio Borrè, primario di Malattie Infettive, cittadino onorario di Vercelli e medico molto stimato per l'attività condotta in questo lungo periodo di pandemia. Nel giro di poche ...

E' morto il bambino di 11 anni ferito nell'incidente stradale del 26 giugno a Chiaravalle ... in segno di vicinanza alla famiglia, nella giornata in cui si svolgeranno i funerali e ci ritroveremo a pregare per Antonio e i suoi cari, sarà proclamato il lutto cittadino e saranno esposte le ...

E' morto Francesco Bosi, parlamentare ed ex sindaco all'Elba. Fu tra i fondatori dell'Udc La Nazione Lutto per Michelle Hunziker: “Ho il cuore spezzato” Lutto per Michelle Hunziker che condivide il suo dolore sui social: “Ho il cuore spezzato. Ora c’è un vuoto incommensurabile e tanto dolore”. Michelle Hunziker piange la morte della sua piccola Lilly, ...

Beach1, a Vasto Marina vincono Marco Vitelli e Paolo Cappio Sono Marco Vitelli e Paolo Cappio a vincere la tappa di Vasto del circuito nazionale Beach1 di beach volley. I due giocatori abruzzesi si sono imposti nella finale giocata sui campi del Lido Acapulco ...

Doppioil dottor Silvio Borrè, primario di Malattie Infettive, cittadino onorario di Vercelli e medico molto stimatol'attività condotta in questo lungo periodo di pandemia. Nel giro di poche ...... in segno di vicinanza alla famiglia, nella giornata in cui si svolgeranno i funerali e ci ritroveremo a pregareAntonio e i suoi cari, sarà proclamato ilcittadino e saranno esposte le ...Lutto per Michelle Hunziker che condivide il suo dolore sui social: “Ho il cuore spezzato. Ora c’è un vuoto incommensurabile e tanto dolore”. Michelle Hunziker piange la morte della sua piccola Lilly, ...Sono Marco Vitelli e Paolo Cappio a vincere la tappa di Vasto del circuito nazionale Beach1 di beach volley. I due giocatori abruzzesi si sono imposti nella finale giocata sui campi del Lido Acapulco ...