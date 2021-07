Lutto per Michelle Hunziker: dopo 11 anni è morta Lilly, la sua inseparabile barboncina (Di domenica 4 luglio 2021) Michelle Hunziker in queste ore ha scritto un post dolorosissimo ricordando la bellissima Lilly, una deliziosa barboncina che stava al suo fianco da 11 anni a questa parte. Lutto per Michelle Hunziker: dopo 11 anni è morta Lilly Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei. Due occhietti scuri ed espressivi, sempre rivolti verso di me... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 4 luglio 2021)in queste ore ha scritto un post dolorosissimo ricordando la bellissima, una deliziosache stava al suo fianco da 11a questa parte.per11Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei. Due occhietti scuri ed espressivi, sempre rivolti verso di me... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

jobwithinternet : RT @liliaragnar: 4 Luglio 2021 - #Caserta 40 anni Infarto Lutto nell’Alto Casertano per la morte di Pompeo Furno, l’ingegnere aveva 40 ann… - la_bolda : RT @liliaragnar: 4 Luglio 2021 - #Caserta 40 anni Infarto Lutto nell’Alto Casertano per la morte di Pompeo Furno, l’ingegnere aveva 40 ann… - liliaragnar : 4 Luglio 2021 - #Caserta 40 anni Infarto Lutto nell’Alto Casertano per la morte di Pompeo Furno, l’ingegnere aveva… - blogtivvu : Lutto per Michelle Hunziker: dopo 11 anni è morta Lilly, la sua inseparabile barboncina - eravamoindiani : RT @PippiCalz: Marco Valdiserra, 61 anni, morto per #Amianto L'ultimo di una strage consumata nelle Officine Grandi Riparazioni di #Bologn… -