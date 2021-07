L’Unione Europea ha vietato la vendita di oggetti di plastica monouso (Di domenica 4 luglio 2021) La nuova direttiva, già recepita dall’Italia, entra in vigore a partire dal 3 Luglio 2021. L’esecutivo italiano ha inoltre inoltrato ai vertici Ue alcuni rilievi per modificare le linee guida del provvedimento L’Unione Europea ha ufficialmente messo al bando alcuni oggetti composti da plastica monouso, che vengono adesso ufficialmente etichettati come altamente inquinanti. Entra infatti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 4 luglio 2021) La nuova direttiva, già recepita dall’Italia, entra in vigore a partire dal 3 Luglio 2021. L’esecutivo italiano ha inoltre inoltrato ai vertici Ue alcuni rilievi per modificare le linee guida del provvedimentoha ufficialmente messo al bando alcunicomposti da, che vengono adesso ufficialmente etichettati come altamente inquinanti. Entra infatti L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ilpost : «Caro Viktor Orbán, le leggi non dovrebbero mai fare distinzioni tra forme di amore» (Il giornale belga “De Standaa… - pinapic : Un abbraccio pieno di riconoscenza e affetto all’ambasciatore Aharon Leshno-Yaar che termina il suo lavoro presso l… - vaticannews_it : #26giugno Intervista con il presidente del Parlamento Europeo @DavidSassoli in udienza dal #Papa: “l’#Ue a lavoro p… - Pippus3 : RT @mgmaglie: Che cos'è l'europeismo? Partecipare succubi a una Unione Europea che si è dimostrata piena di contraddizioni e autoritarismi,… - Cesare56479234 : @LaVeritaWeb Come in ogni casa, comanda chi mette i soldi. L'errore di fondo è stato questo, ma non è rimediabile.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Unione Europea Mattarella a Parigi, l’asse con la Francia per una nuova Unione Europea. E scrive agli Usa: “Ci lega un rapporto eccezionale” La Stampa