L’ultimo nome per il Napoli è Grillitsch l’uomo che ha spaventato Donnarumma (Di domenica 4 luglio 2021) La Gazzetta scrive di calciomercato. E fa il nome di Florian Grillitsch, 25 anni, centrocampista dell’Hoffenheim. È il centrocampista che sul 2-0 di Italia-Austria sferrò il tiro che costrinse Donnarumma a una paratona sulla sua sinistra. Fu il migliore in campo di Austria-Ucraina. Il contratto del ragazzo scadrà tra poco meno di un anno, a giugno 2022, e la valutazione del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, rispetto ai 18 milioni chiesti in un primo momento. Nella nazionale austriaca indossa la maglietta numero 10 per sottolinearne il tasso tecnico. Grillitsch è un metodista, un uomo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 luglio 2021) La Gazzetta scrive di calciomercato. E fa ildi Florian, 25 anni, centrocampista dell’Hoffenheim. È il centrocampista che sul 2-0 di Italia-Austria sferrò il tiro che costrinsea una paratona sulla sua sinistra. Fu il migliore in campo di Austria-Ucraina. Il contratto del ragazzo scadrà tra poco meno di un anno, a giugno 2022, e la valutazione del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, rispetto ai 18 milioni chiesti in un primo momento. Nella nazionale austriaca indossa la maglietta numero 10 per sottolinearne il tasso tecnico.è un metodista, un uomo ...

_carotino : Battiato. Basta il nome. Milva e dintorni ha delle sonorità pazzesche, Svegliando l’amante che dorme non tra i miei… - Guido19122001 : @calciatoriwiki Questo nome l'ho già sentito da qualche parte, forse in un articolo de L'ultimo uomo... - 1926Napolitan : stalle? Io un nome e cognome che lo ha distrutto psicologicamente lo ho, e indovinate un pò, proprio Spalletti ha s… - Eugenio55631743 : @staplica L’ultimo vero Presidente meritevole di questo nome! - PoliticaInsieme : RT @BergamoAcli: Ieri si è tenuto l'ultimo appuntamento del ciclo: 'Genova. Vent'anni dopo'. Il dialogo “Genova dove non vivo. Mio nome. So… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo nome Lorenzo Barbera: "Io, siciliano del mondo nel nome di nonno e papà" La Repubblica