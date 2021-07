Love Island | Rebeca e Wolf sono i vincitori della prima edizione

Advertising

Nick_cannonier : Comunque un messaggio per i direttori di discovery +. Quando fate programmi tipo Supernanny, che mostrano famiglie… - StraNotizie : Love Island Italia: ecco chi ha vinto! - Elysian__99 : Ma esiste veramente gente che guarda Love Island Italia?? ?? - xannymgk : sti piangendo per love island - explosivearii : Cosa faccio adesso che Love Island è finito -

Milano, 4 luglio 2021 - Ci siamo.Italia è arrivato alle battute finali ed è tempo di scoprire chi sarà la coppia vincitrice della prima edizione del dating show, in onda su discovery+ . Questa sera, la conduttrice ...Anche perItalia è arrivato il momento della finale : nella puntata visibile in streaming stasera su Discovery+ Giulia De Lellis rivelerà la scelta del pubblico da casa che negli ultimi giorni è ...Love Island Italia, ecco chi ha vinto la prima edizione!. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Le coppie arrivate in finale sono tre: Monica-Denis; Cristina-Antonino; Rebeca-Wolf; Dopo alcuni video che ci hanno fatto rivivere i loro momenti più belli fino ad oggi, stile Uo ...