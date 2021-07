Love is in the air anticipazioni dal 5 al 10 luglio 2021, Eda e Serkan si sposano (Di domenica 4 luglio 2021) Nelle puntate di Love is in the air in onda dal 5 al 10 luglio 2021, Serkan dopo aver scoperto chi ha rubato il disegno del lampadario,ovvero Kaan, decide di vendicarsi del gesto, tentando di impossessarsi della sua società. Inoltre dopo una notte passata insieme allo chalet, Eda e Serkan si riappacificano seppur dopo un certo tempo. Nel mentre, apprendono la notizia che non avrebbero voluto sentire: Selin e Ferit annunciano il loro matrimonio. Con il chiaro intento di far ingelosire Selin, anche Eda e Serkan annunciano il loro matrimonio. La serie TV di origine turca ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 luglio 2021) Nelle puntate diis in the air in onda dal 5 al 10dopo aver scoperto chi ha rubato il disegno del lampadario,ovvero Kaan, decide di vendicarsi del gesto, tentando di impossessarsi della sua società. Inoltre dopo una notte passata insieme allo chalet, Eda esi riappacificano seppur dopo un certo tempo. Nel mentre, apprendono la notizia che non avrebbero voluto sentire: Selin e Ferit annunciano il loro matrimonio. Con il chiaro intento di far ingelosire Selin, anche Eda eannunciano il loro matrimonio. La serie TV di origine turca ...

Advertising

erreelleerre : Con buona pace di Renga, sto ferma dalle 11 su @Radio_Quar ascoltando soltanto meravigliose voci femminili che fann… - yuekataras : @adrinvtte ESATTO NOW SHES THE LOVE OF MY LIFE È QUESTO L’IMPORTANTE - S4CCAROSIO : è così bellino e rotondo e confident he knows he’s the prettiest i love him so much - icarusfallws : @share_the_love_ tutto benee - infoitcultura : Anticipazioni Love Is In The Air 1° luglio 2021: episodio 24 -