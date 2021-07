L'ordine dei medici: 'Accelerare con i vaccini prima della ripresa della scuola' (Di domenica 4 luglio 2021) La decisione di riaprire le scuole a settembre 2021 con mascherine e distanziamento sociale deve suggerire l'intervento di una campagna vaccinale forte verso i bambini. "Se finora poteva essere anche ... Leggi su globalist (Di domenica 4 luglio 2021) La decisione di riaprire le scuole a settembre 2021 con mascherine e distanziamento sociale deve suggerire l'intervento di una campagna vaccinale forte verso i bambini. "Se finora poteva essere anche ...

Advertising

Open_gol : «È come se un ingegnere decidesse di non credere alla matematica. Come si fa?» Filippo Anelli, presidente della Fe… - amnestyitalia : Sosteniamo con forza l’introduzione dei codici alfanumerici sulle divise e i caschi di agenti impegnati in attività… - fattoquotidiano : Salvini al carcere di Santa Maria Capua Vetere per portare “solidarietà alle forze dell’ordine. Una mattanza anche… - mazzolenigiova1 : RT @antonio_bordin: L’ex ministrA #Kyenge nominata “con urgenza” medico di base, anche se è senza titolo e contro il parere dell’ordine dei… - AnnoDell : RT @Italia_Notizie: Vaccini ai giovani, l’Ordine dei medici: “Con la variante Delta bisogna affrettarsi a proteggerli prima che ricominci l… -