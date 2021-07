Locatelli Juventus | un club pronto alla maxi offerta Tutti i dettagli

(Di domenica 4 luglio 2021): ora serve l’accelerata. Una big tenta lo sgambetto a Cherubini per il centrocampista classe ’98 del Sassuolo Secondo quanto riportato da Sky Sport, la prossima settimanae Sassuolo potrebbero incontrarsi nuovamente per discutere del futuro di Manuel. Ilbianconero proverò ad anticipare la concorrenza, con l’Arsenal in forte pressing sul classe ’98. I Gunners, infatti, sarebbero pronti ad offrire i 40 milioni di euro richiesti dal Sassuolo. Per questo motivo, laproverà ad accelerare per acquistare il giovane ...

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Juventus

Gli ultimi aggiornamenti in casa bianconera CalciomercatoAllegri - Con un centrocampo da ... Al di là dell'acquisto di Manuel, Allegri intende fare della mezziale francese un punto ...