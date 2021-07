LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: tra poco si parte, si ritira van der Poel! (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Come di consueto breve tratto di trasferimento e partenza ufficiale alle 13.10. 12.47 La frazione odierna prenderà il via alle 13.00. 12.44 L’olandese dell’Alpecin-Fenix, dopo essere andato in difficoltà ieri ed aver perso il simbolo del primato, ha preferito concentrarsi sul prossimo obiettivo: le Olimpiadi di Tokyo. 12.42 Attenzione, altro ritiro improvviso: non sarà al via di questa nona tappa l’ex Maglia Gialla Mathieu van der Poel! 12.38 I corridori sono ancora nella zona del foglio firma. 12.36 La notizia di giornata è il ritiro di Primoz ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50 Come di consueto breve tratto di trasferimento enza ufficiale alle 13.10. 12.47 La frazione odierna prenderà il via alle 13.00. 12.44 L’olandese dell’Alpecin-Fenix, dopo essere andato in difficoltà ieri ed aver perso il simbolo del primato, ha preferito concentrarsi sul prossimo obiettivo: le Olimpiadi di Tokyo. 12.42 Attenzione, altro ritiro improvviso: non sarà al via di questa nonal’ex Maglia Gialla Mathieu van der12.38 I corridori sono ancora nella zona del foglio firma. 12.36 La notizia di giornata è il ritiro di Primoz ...

Advertising

mondodimax : RT @AllMusicItalia: Con la data zero di Lignano Sabbiadoro, @MaxPezzali è tornato a far suonare e cantare le sue storie con Max90 Live. Un'… - MontiFrancy82 : @SimonaMolinari LIVE ESTATE 2021 – Riparte l’8 luglio da Teramo il tour della cantautrice pop-jazz - AllMusicItalia : Con la data zero di Lignano Sabbiadoro, @MaxPezzali è tornato a far suonare e cantare le sue storie con Max90 Live.… - fallingf0rbucky : Pierpollo live on tour chi l’avrebbe mai detto, sicuro non la Greg che gli aveva detto che sarebbe stato sempre e s… - SMSNEWSOFFICIAL : @SimonaMolinari LIVE ESTATE 2021 – Riparte l’8 luglio da Teramo il tour della cantautrice pop-jazz -