LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: si parte! Si ritirano van der Poel e Roglic (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.23 Al comando una coppia: Harry Sweeny (Lotto-Soudal) e Davide Ballerini (DQS). 13.21 Molto attiva la Israel Start-Up Nation in testa al gruppo. 13.19 Prova a scattare Davide Ballerini (Deceuninck Quick-Step). 13.17 140 chilometri all’arrivo. 13.15 All’attacco in solitaria Benoît Cosnefroy. 13.12 Prima fase di gara con qualche allungo e la Israel Start-Up Nation a tirare in gruppo. 13.10 Partita ufficialmente la tappa! 13.08 Al momento piove anche all’arrivo. 13.05 Attenzione che anche oggi c’è la pioggia nella zona di partenza, un pericolo in più. 13.00 Parte ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.23 Al comando una coppia: Harry Sweeny (Lotto-Soudal) e Davide Ballerini (DQS). 13.21 Molto attiva la Israel Start-Up Nation in testa al gruppo. 13.19 Prova a scattare Davide Ballerini (Deceuninck Quick-Step). 13.17 140 chilometri all’arrivo. 13.15 All’attacco in solitaria Benoît Cosnefroy. 13.12 Prima fase di gara con qualche allungo e la Israel Start-Up Nation a tirare in gruppo. 13.10 Partita ufficialmente la! 13.08 Al momento piove anche all’arrivo. 13.05 Attenzione che anchec’è la pia nella zona di partenza, un pericolo in più. 13.00 Parte ...

