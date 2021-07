LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA: O’Connor si invola da solo verso Tignes, Cattaneo protagonista (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 17.05 Foratura per Martin, che deve fermarsi per cambiare la bicicletta. 17.05 Pogacar, se volesse, anche oggi staccherebbe tutti. Vedremo se lo farà o se si accontenterà di gestire. 17.04 E’ una salita pedalabile, ma non finisce mai… 17.03 Sta andando davvero forte O’Connor. L’australiano ha già 1’08” su Higuita a 14 km dall’arrivo. 17.02 Valverde è rientrato sul gruppo maglia gialla. Era semplicemente andato a prendere una borraccia da portare al capitano Mas. 17.00 Sarà anche sfumato il sogno maglia ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE17.05 Foratura per Martin, che deve fermarsi per cambiare la bicicletta. 17.05 Pogacar, se volesse, anche oggi staccherebbe tutti. Vedremo se lo farà o se si accontenterà di gestire. 17.04 E’ una salita pedalabile, ma non finisce mai… 17.03 Sta andando davvero forte. L’australiano ha già 1’08” su Higuita a 14 km dall’arrivo. 17.02 Valverde è rientrato sul gruppo maglia gialla. Era semplicemente andato a prendere una borraccia da portare al capitano Mas. 17.00 Sarà anche sfumato il sogno maglia ...

Advertising

zazoomblog : DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: O’Connor maglia gialla virtuale Quintana e Higuita per la tappa - #DIRETTA… - BnB_Ferroviere : Si aggiungono due nuove date a Milano al tour “Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro” di Paolo Conte - AsiaMiceli1 : 1LHH. 2 live on tour. 3 soft anche chiamata fretus in pratica l’era in mezzo fra fetus e fratboy - eventiatmilano : Si aggiungono due nuove date a Milano al tour “Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro” di Paolo Conte - ukadultwebcams : xroxxana -