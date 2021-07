LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: Rea conquista la superpole race davanti alle BMW. Alle 15.00 gara-2 (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.25 Grazie a tutti amici per averci seguito in questa superpole race. Appuntamento Alle 15.00 per una gara 2 da non perdere. Un saluto a tutti! 12.23 Rea si prepara a confermarsi questo pomeriggio per confermarsi al comando della classifica del Mondiale sul turco Toprak Razgatl?o?lu. 12.20 In ombra le Ducati. Ottavo posto per il britannico Chaz Davies, il migliore dei centauri di Borgo Panigale. Decimo posto per Michael Ruben Rinaldi, undicesimo Axel Bassani. 12.17 La classifica della superpole ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.25 Grazie a tutti amici per averci seguito in questa. Appuntamento15.00 per una2 da non perdere. Un saluto a tutti! 12.23 Rea si prepara a confermarsi questo pomeriggio per confermarsi al comando della classifica del Mondiale sul turco Toprak Razgatl?o?lu. 12.20 In ombra le Ducati. Ottavo posto per il britannico Chaz Davies, il migliore dei centauri di Borgo Panigale. Decimo posto per Michael Ruben Rinaldi, undicesimo Axel Bassani. 12.17 La classifica della...

