LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: Rea cerca la fuga, pista umida a Donington (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Caduta per Alex Lowes! Il britannico scivola all’Old Hairpin! Esce di scena anche lo spagnolo Tito Rabat (Honda). -9 fuga per le Kawasaki! Lowes passa secondo e minaccia la leadership di Rea, secondo ieri. Praticamente tutti sono con le gomme intermedie. -10 Ottimo spunto per Rea che prova subito ad allungare sulle BMW di Sykes e Van der Mark. Attenzione a Lowes che attacca il podio! 12.00 Si parte! Scatta il Gran Premio di Gran Bretagna per il Mondiale Superbike. 11.58 Scatta il giro di formazione! Ultimi chilometri per tutti i ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 Caduta per Alex Lowes! Il britannico scivola all’Old Hairpin! Esce di scena anche lo spagnolo Tito Rabat (Honda). -9per le Kawasaki! Lowes passa secondo e minaccia la leadership di Rea, secondo ieri. Praticamente tutti sono con le gomme intermedie. -10 Ottimo spunto per Rea che prova subito ad allungare sulle BMW di Sykes e Van der Mark. Attenzione a Lowes che attacca il podio! 12.00 Si parte! Scatta ilPremio diper il Mondiale. 11.58 Scatta il giro di formazione! Ultimi chilometri per tutti i ...

