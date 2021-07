LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: Razgatl?o?lu vince e conquista la leadership nel Mondiale (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Doppietta Yamaha a Donington. Il texano Garrett Gerloff ha completato al secondo posto davanti al padrone di casa Tom Sykes (BMW) 15.40 Errore di Rea oggi a Donington. Si riapre un campionato che si prospetta più interessante che mai! 15.37 La classifica della gara-2 del GP di Gran Bretagna: 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’28.262 268 268 2 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 2.243 +2.243 1’28.346 267 268 3 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 4.522 +2.279 1’28.492 270 270 4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 5.151 +0.629 1’28.423 273 273 5 60 VAN DER MARK Michael BMW M ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 Doppietta Yamaha a Donington. Il texano Garrett Gerloff ha completato al secondo posto davanti al padrone di casa Tom Sykes (BMW) 15.40 Errore di Rea oggi a Donington. Si riapre un campionato che si prospetta più interessante che mai! 15.37 La classifica della gara-2 del GP di: 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’28.262 268 268 2 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 2.243 +2.243 1’28.346 267 268 3 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 4.522 +2.279 1’28.492 270 270 4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 5.151 +0.629 1’28.423 273 273 5 60 VAN DER MARK Michael BMW M ...

