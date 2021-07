LIVE Serbia-Italia 95-102, Preolimpico basket in DIRETTA: SIAMO A TOKYO! L’impresa è compiuta! (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Grazie per averci seguito! SIAMO a TOKYO! Adesso restate con noi. Cronaca, analisi, racconti su OA Sport di una notte indimenticabile per il basket Italiano Diciassette anni dopo l’Italia vola alle Olimpiadi! E’ un’impresa fantastica! 24 punti di Nico Mannion, 22 di Polonara, 21 di Fontecchio, ma tutti gli azzurri sono stati incredibili. Un’Italia semplicemente leggendaria ed incredibile vince 102-95 in casa della Serbia. L’Italia E’ ALLE OLIMPIADI! IL MIRACOLO DI BELGRADO E’ ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per averci seguito!Adesso restate con noi. Cronaca, analisi, racconti su OA Sport di una notte indimenticabile per ilno Diciassette anni dopo l’vola alle Olimpiadi! E’ un’impresa fantastica! 24 punti di Nico Mannion, 22 di Polonara, 21 di Fontecchio, ma tutti gli azzurri sono stati incredibili. Un’semplicemente leggendaria ed incredibile vince 102-95 in casa della. L’E’ ALLE OLIMPIADI! IL MIRACOLO DI BELGRADO E’ ...

Italbasket : ???????? La finalissima Sarà Italia-Serbia l'ultimo atto a Belgrado. Domani alle 20.30 gli Azzurri giocheranno per con… - Italbasket : ??Il quintetto di Meo Ecco i 5 Azzurri per la grande sfida alla Serbia. Chi vince, vola a Tokyo! ?????? Live dalle… - infoitsport : LIVE Serbia-Italia 36-40 al 17’: gran rilancio azzurro, di nuovo avanti - zazoomblog : LIVE Serbia-Italia 63-80 Preolimpico basket in DIRETTA: ultimi dieci minuti. Forza Azzurri! - #Serbia-Italia #63-8… - zazoomblog : LIVE Serbia-Italia 45-57 Preolimpico basket in DIRETTA: primo tempo strepitoso degli azzurri - #Serbia-Italia #45-… -