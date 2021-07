LIVE Serbia-Italia 95-102, Preolimpico basket in DIRETTA: miracolo a Belgrado, azzurri a Tokyo! Mannion straripante (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA GLI EROI DI Belgrado: LA CRONACA DELLA PARTITA miracolo A Belgrado: IL VIDEO DELL’IMPRESA L’Italia QUALIFICA SEI SQUADRE A TOKYO E VA VICINA AL RECORD DI ATENE I PRECEDENTI E LE MEDAGLIE VINTE DALL’Italia ALLE OLIMPIADI NEL basket Grazie per averci seguito! Siamo a Tokyo! Adesso restate con noi. Cronaca, analisi, racconti su OA Sport di una notte indimenticabile per il basket Italiano Diciassette anni dopo l’Italia vola alle Olimpiadi! E’ un’impresa fantastica! 24 punti ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI EROI DI: LA CRONACA DELLA PARTITA: IL VIDEO DELL’IMPRESA L’QUALIFICA SEI SQUADRE A TOKYO E VA VICINA AL RECORD DI ATENE I PRECEDENTI E LE MEDAGLIE VINTE DALL’ALLE OLIMPIADI NELGrazie per averci seguito! Siamo aAdesso restate con noi. Cronaca, analisi, racconti su OA Sport di una notte indimenticabile per ilno Diciassette anni dopo l’vola alle Olimpiadi! E’ un’impresa fantastica! 24 punti ...

