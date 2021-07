LIVE Serbia-Italia 7-12, Preolimpico basket in DIRETTA: buon avvio degli azzurri (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Fallo di Pajola sul tiro da tre di Micic. 15-23 LA SCHIACCIATA DI TESSITORI! Rubata di Pajola e Tessitori vola a schiacciare in contropiede. Due minuti a fine primo quarto. 15-21 Bella giocata di Tonut che segna in penetrazione. 15-19 Mannion completa il gioco da tre punti. 15-18 Mannion con il fallo di Micic! Gran giocata del play Warriors. 15-16 Tripla anche di Dobric. Timeout per Sacchetti. 12-16 Tripla di Micic. 9-16 Piazzato di Petrusev. 7-16 FONTECCHIOOOO! Step back clamoroso di Simone 7-14 Ancora Mannion! Timeout della Serbia 7-12 Si sblocca anche Mannion. Cinque minuti a fine primo quarto. 7-10 POLONARA! LA ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo di Pajola sul tiro da tre di Micic. 15-23 LA SCHIACCIATA DI TESSITORI! Rubata di Pajola e Tessitori vola a schiacciare in contropiede. Due minuti a fine primo quarto. 15-21 Bella giocata di Tonut che segna in penetrazione. 15-19 Mannion completa il gioco da tre punti. 15-18 Mannion con il fallo di Micic! Gran giocata del play Warriors. 15-16 Tripla anche di Dobric. Timeout per Sacchetti. 12-16 Tripla di Micic. 9-16 Piazzato di Petrusev. 7-16 FONTECCHIOOOO! Step back clamoroso di Simone 7-14 Ancora Mannion! Timeout della7-12 Si sblocca anche Mannion. Cinque minuti a fine primo quarto. 7-10 POLONARA! LA ...

Italbasket : ???????? La finalissima Sarà Italia-Serbia l'ultimo atto a Belgrado. Domani alle 20.30 gli Azzurri giocheranno per con… - Italbasket : ??Il quintetto di Meo Ecco i 5 Azzurri per la grande sfida alla Serbia. Chi vince, vola a Tokyo! ?????? Live dalle… - Fprime86 : RT @SkySport: Italia-Serbia, il risultato in diretta LIVE della finale del Preolimpico ? #ItaliaSerbia Su Sky Sport Uno ? #SkyBasket #SkySp… - seby_ali : RT @Italbasket: ??Il quintetto di Meo Ecco i 5 Azzurri per la grande sfida alla Serbia. Chi vince, vola a Tokyo! ?????? Live dalle 20.30 su… - evilsuperbitchd : RT @Italbasket: ??Il quintetto di Meo Ecco i 5 Azzurri per la grande sfida alla Serbia. Chi vince, vola a Tokyo! ?????? Live dalle 20.30 su… -